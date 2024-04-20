Путин призвал усовершенствовать систему оказания экстренной медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и начать до конца текущего года проект по совершенствованию системы оказания экстренной медицинской помощи. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года федерального проекта, направленного на совершенствование системы оказания экстренной медпомощи», — говорится в документе.

Кабмину предстоит предусмотреть развитие санитарной авиации, модернизацию приемных отделений медицинских учреждений, оказывающих экстренную помощь, и оснащение этих отделений современным оборудованием.

Также глава государства поручил правительству предусмотреть реализацию программ повышения квалификации сотрудников приемных отделений и бригад скорой помощи. Подготовить и предоставить доклад по проекту необходимо до 1 июля и далее один раз в квартал.

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