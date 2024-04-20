Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей газом

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и «Газпрому» рассмотреть обеспечение аграриев газом и их приоритетное подключение к газораспределительным сетям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам», — отмечается в поручении.

Кроме того, глава российского государства поручил правительству принять необходимые меры, чтобы обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июня и до 1 ноября этого года.

Также Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев. Президент поручил кабмину разработать меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко пригрозил репрессиями из-за ситуации в сельском хозяйстве.