Лавров заявил, что Россия не приостановит спецоперации в случае переговоров с Украиной

Российская Федерация в случае возобновления мирных переговоров с Украиной не будет прекращать специальную военную операцию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

По его словам, Москва объявлял о своей готовности к переговорам с Киевом. Дипломат подчеркнул, что в этот раз, в отличие от стамбульской истории, российская сторона на период переговоров не будет делать пауз в боевых действиях, процесс должен продолжаться.

Кроме того, обстановка на земле стала другой, она существенно изменилась. И это необходимо учитывать, добавил министр.

Лавров подчеркнул, что речь идет не только о положении войск, но и наличии поправок в конституцию, вхождение в состав Российской Федерации новых регионов.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия не боится заявлений стран Запада о необходимости нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.