В МИД РФ отреагировали на гибель российского журналиста в зоне СВО

Российская Федерация расценивает убийство журналиста Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она заявила, что Зеленский открыл охоту на российских представителей СМИ и общественных деятелей. Захарова потребовала от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства Еремина. Она подчеркнула, что убийство Еремина — это «кровавое преступление».

О гибели Еремина стало известно 19 апреля.

«Известия» сообщили, что журналист погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). После сброса боеприпаса с дрона военкор получил ранения, от которых в дальнейшем скончался.

Еремин работал специальным корреспондентом «Известий» с 2017 года. Последний репортаж журналиста в издании вышел два дня назад — в нем он рассказал о том, как военные Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотниками с использованием дробовиков.

Кроме того, он одним из первых показал работу российских БПЛА «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее в ООН отреагировали на гибель Еремина.