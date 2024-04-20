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В МИД РФ отреагировали на гибель российского журналиста в зоне СВО

Захарова назвала убийство журналиста «Известий» Еремина кровавым преступлением

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская Федерация расценивает убийство журналиста Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она заявила, что Зеленский открыл охоту на российских представителей СМИ и общественных деятелей. Захарова потребовала от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства Еремина. Она подчеркнула, что убийство Еремина — это «кровавое преступление».

О гибели Еремина стало известно 19 апреля.

«Известия» сообщили, что журналист погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). После сброса боеприпаса с дрона военкор получил ранения, от которых в дальнейшем скончался.

Еремин работал специальным корреспондентом «Известий» с 2017 года. Последний репортаж журналиста в издании вышел два дня назад — в нем он рассказал о том, как военные Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотниками с использованием дробовиков.

Кроме того, он одним из первых показал работу российских БПЛА «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее в ООН отреагировали на гибель Еремина.

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