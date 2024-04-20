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Пашинян высказался о первом этапе делимитации между Арменией и Азербайджаном

Пашинян о делимитации границы: Ереван и Баку впервые решили вопрос переговорами

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Армения и Азербайджан в рамках договоренности по первому этапу делимитации впервые решили вопрос за столом переговоров. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал начало делимитации границы, его слова приводит «Sputnik.Армения».

«Я бы не хотел, чтобы мы переоценивали то, что произошло, но я также не хотел бы, чтобы мы недооценивали. Очень важно констатировать, что впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров», — заявил Пашинян.

19 апреля сообщалось, что Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

Комиссии Баку и Еревана по делимитации границы предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков между четырьмя населенными пунктами.

Также служба вице-премьера Азербайджана сообщила, что Баку и Ереван договорились в процессе делимитации государственной границы основываться на Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году.

Ранее Пашинян рассказал, к чему приведет отказ Еревана от делимитации границ с Баку.

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