Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян рассказал, к чему приведет отказ Еревана от делимитации границ с Баку

Пашинян: отказ от делимитации границ с Азербайджаном грозит новым конфликтом

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении заявил, что отказ Еревана от делимитации границ с Азербайджаном чреват новой эскалацией вооруженного конфликта между странами. Соответствующее мнение он высказал на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области, его слова приводит ТАСС.

«Если мы не сделаем эти шаги (по делимитации границы. — Прим. ред.), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв», — подчеркнул он.

До этого Пашинян заявлял, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами.

Политик уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

Ранее в МИД России предупредили Баку и Ереван о грязной игре Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами