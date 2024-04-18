Пашинян рассказал, к чему приведет отказ Еревана от делимитации границ с Баку

Премьер-министр Армении заявил, что отказ Еревана от делимитации границ с Азербайджаном чреват новой эскалацией вооруженного конфликта между странами. Соответствующее мнение он высказал на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области, его слова приводит ТАСС.

«Если мы не сделаем эти шаги (по делимитации границы. — Прим. ред.), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв», — подчеркнул он.

До этого Пашинян заявлял, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами.

Политик уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

Ранее в МИД России предупредили Баку и Ереван о грязной игре Запада.