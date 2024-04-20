В Германии признали, что Россия уничтожит F-16 за пару дней

Российские вооруженные силы в течение пары дней или недель могут уничтожить истребители F-16 США, которые страны НАТО намерены отправить украинской армии. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«(Истребители. – прим. ред.) станут легкой мишенью и будут уничтожены за пару дней или недель», — подчеркнул он.

По мнению немецкого журналиста, американские F-16 окажутся неэффективными в руках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях отсутствия эффективной противовоздушной обороны.

До этого французский эксперт по авиации и бывший пилот Сириль де Латтр сообщал, что Украина рассматривает возможность привлечения иностранных пилотов из частных военных компаний (ЧВК) США и Канады для управления истребителями F-16.

По его словам, канадская компания Top Aces и американская Draken International готовят военных летчиков для работы на F-16. Эксперт предположил, что эти ЧВК могут заключить контракт на предоставление Украине истребителей F-16 в крайнем случае.

Ранее сообщалось, что украинские военные опасаются обрушения фронта уже этим летом.