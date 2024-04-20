Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия пожаловалась в офис Нетаньяху после его ссоры с Бербок

Бербок: ФРГ пожаловалась в офис Нетаньяху после его ссоры из-за Газы

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт обратился с жалобой в канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху после того, как в СМИ были опубликованы подробности предполагаемой ссоры между Нетаньяху и министром иностранных дел Германии Анналеной Бэрбок из-за фотографий сектора Газа. Об этом сообщила сама глава МИД ФРГ, ее слова приводит Bloomberg.

«Посол Германии связался с аппаратом премьер-министра и ясно дал понять, что мы думаем об этой искажающей публикации… Нами было высказано сожаление по поводу публикации, источник которой, видимо, неясен», — заявила она.

До этого газета Der Spiegel сообщала, что в ходе встречи Нетаньяху хотел показать Бербок кадры рынков на пляжах сектора Газа, чтобы доказать, что ситуация в анклаве не столь драматична. В ответ на это Бербок указала на нехватку еды в прибрежной зоне и предложила показать премьеру Израиля кадры голодающих детей в ее телефоне. Она также подчеркнула, что продемонстрированные Нетаньяху фото не соответствуют действительности.

После этого премьер Израиля перешел на повышенный тон и напомнил главе МИД ФРГ о нацизме, отметив, что еврейское государство не приукрашивает реальность. Нетаньяху напомнил о пропагандистском фильме Третьего рейха о Варшавском гетто, где указывалось на якобы хорошее состояние заключенных.

В ответ Бербок спросила Нетаньяху, готов ли он обвинить во лжи представителей международных гуманитарных организаций, находящихся в Газе.

Ранее в Германии обрушились с критикой на Бербок за слова об Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами