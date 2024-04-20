Германия пожаловалась в офис Нетаньяху после его ссоры с Бербок

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт обратился с жалобой в канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху после того, как в СМИ были опубликованы подробности предполагаемой ссоры между Нетаньяху и министром иностранных дел Германии Анналеной Бэрбок из-за фотографий сектора Газа. Об этом сообщила сама глава МИД ФРГ, ее слова приводит Bloomberg.

«Посол Германии связался с аппаратом премьер-министра и ясно дал понять, что мы думаем об этой искажающей публикации… Нами было высказано сожаление по поводу публикации, источник которой, видимо, неясен», — заявила она.

До этого газета Der Spiegel сообщала, что в ходе встречи Нетаньяху хотел показать Бербок кадры рынков на пляжах сектора Газа, чтобы доказать, что ситуация в анклаве не столь драматична. В ответ на это Бербок указала на нехватку еды в прибрежной зоне и предложила показать премьеру Израиля кадры голодающих детей в ее телефоне. Она также подчеркнула, что продемонстрированные Нетаньяху фото не соответствуют действительности.

После этого премьер Израиля перешел на повышенный тон и напомнил главе МИД ФРГ о нацизме, отметив, что еврейское государство не приукрашивает реальность. Нетаньяху напомнил о пропагандистском фильме Третьего рейха о Варшавском гетто, где указывалось на якобы хорошее состояние заключенных.

В ответ Бербок спросила Нетаньяху, готов ли он обвинить во лжи представителей международных гуманитарных организаций, находящихся в Газе.

Ранее в Германии обрушились с критикой на Бербок за слова об Израиле.