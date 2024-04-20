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Сенат США поддержал закон о слежке спецслужб за иностранцами

WP: сенат США одобрил продление закона о слежке спецслужб за иностранцами

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J. Scott Applewhite/AP

Американский сенат поддержал продление на два года действие раздела 702 закона США о слежке, который позволяет специальным службам проводить электронное наблюдение за иностранцами вне территории Соединенных Штатов, этот закон считается одним из самых ценных инструментов американских спецслужб. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

«Рано утром в субботу конгресс повторно санкционировал на два года программу наблюдения, которую шпионские агентства США считают одним из своих самых ценных инструментов и которая, по мнению критиков слева и справа, вторгается в частную жизнь американцев», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идет об Акте о негласном наблюдении в целях внешней разведки США (FISA), он позволяет спецслужбам США «собирать без ордера» электронные сообщения иностранцев за границей, в том числе отправленные людям, находящимся внутри Соединенных Штатов.

Газета напоминает, что голосование в американском сенате прошло через неделю после того, как палата представителей продлила действие раздела 702 упомянутого закона.

До этого зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя интервью основателя платформы Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону, в котором он рассказал о чрезмерном внимании ФБР к мессенджеру, заявил, что американские спецслужбы проявляют повышенный интерес к Telegram, желая получить личные данные своих граждан вопреки конституции.

Ранее Захарова обвинила спецслужбы США в использовании журналистов.

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