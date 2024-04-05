Захарова обвинила спецслужбы США в использовании журналистов

Спецслужбы США продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, тем самым нарушая американские законы. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что с момента задержания сотрудника газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича прошел уже год. Корреспондента взяли под стражу 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

При этом в годовщину его задержания на передовице очередного номера газеты The Wall Street Journal была опубликована черно-белая фотография журналиста. Снимок сопровождался надписью «здесь мог быть его репортаж».

«Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало свое негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в случае пребывания на свободе американский корреспондент мог бы написать «о террористических обстрелах российских городов» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время представитель МИД РФ обратила внимание, что под удар нередко попадают сами журналисты. В том числе это касается сотрудников изданий из США.

«Чем не репортаж из горячей точки, которую американцы сами создали, накачивая боевиков оружием и разведданными?» — задалась вопросом Захарова и перечислила имена журналистов, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что восхищается Эваном Гершковичем.