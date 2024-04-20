В США предсказали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

Переговорщики заявили о высоком риске окончательного срыва диалога Израиля и ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Переговоры уже снова зашли в тупик, практически без каких-либо признаков или перспектив их возобновления в ближайшее время, и растет недоверие между ХАМАС и переговорщиками», — сообщил изданию арабский переговорщик.

Отмечается, что позиция ХАМАС отличается крайней радикальностью, что заставляло посредников из Катара и Египта оказывать давление на представителей движения. В настоящий момент в плену у ХАМАС остаются несколько десятков израильских заложников.

17 апреля сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе почти заморожены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее ХАМАС потребовал гарантий безопасности для своих лидеров на переговорах в Каире.