В Эквадоре объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает издание Expreso.

В указе главы государства отмечается, что целью этого решения является гарантия непрерывного «общественного электроэнергетического обслуживания». Указ также предписывает мобилизацию правоохранительных органов и вооруженных сил для обеспечения безопасности важных объектов энергетической инфраструктуры.

5 апреля сообщалось, что полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа Эспинеля, которому Мехико предоставил политическое убежище.

7 апреля руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито.

8 апреля Россия выразила послу Эквадора в Москве Хуану Фернандо Ольгину Флоресу крайнюю обеспокоенность из-за штурма эквадорскими властями дипломатического представительства Мексики в Кито.

Ранее Мексика приостановила дипотношения с Эквадором.