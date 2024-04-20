Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эквадоре объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба

Президент Эквадора Нобоа объявил двухмесячную ЧС из-за энергетического кризиса

close
100%
Depositphotos

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает издание Expreso.

В указе главы государства отмечается, что целью этого решения является гарантия непрерывного «общественного электроэнергетического обслуживания». Указ также предписывает мобилизацию правоохранительных органов и вооруженных сил для обеспечения безопасности важных объектов энергетической инфраструктуры.

5 апреля сообщалось, что полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа Эспинеля, которому Мехико предоставил политическое убежище.

7 апреля руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито.

8 апреля Россия выразила послу Эквадора в Москве Хуану Фернандо Ольгину Флоресу крайнюю обеспокоенность из-за штурма эквадорскими властями дипломатического представительства Мексики в Кито.

Ранее Мексика приостановила дипотношения с Эквадором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами