В МИД ФРГ пообещали ответить на ноту российской стороны

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что знают о ноте, направленной российской стороной по преступлениям нацистов на территории СССР и дадут ответ на нее. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство иностранных дел ФРГ знает о ноте российского посольства и ответит на нее», — следует из сообщения.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что власти Германии проигнорировали направленную российской стороной ноту с требованием признать актом геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны в СССР. Дипломат напомнила, что документ направили в МИД ФРГ еще в марте.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Германия должна признать блокаду Ленинграда геноцидом и платить пенсию всем выжившим. Несколько лет назад Берлин сам решил назначить ежемесячную финансовую поддержку блокадникам-евреям. В России этот сочли дискриминацией по этническому признаку. По случаю юбилея снятия блокады правительство ФРГ выделило €12 млн на модернизацию в Петербурге больницы для ветеранов и создание германо-российского центра встреч.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.