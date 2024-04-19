В МВФ рассказали, будут ли дальше помогать Украине

Международный валютный фонд (МВФ) не планирует реструктуризировать госдолг Украины перед теми, кто ей помогает, страна также сохранит «устойчивый» уровень внешнего долга при продолжении финансовой помощи. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер, сообщает РИА Новости.

«Долг Украины останется устойчивым в обозримом будущем и требует бюджетной корректировки, продолжения финансирования»,

До этого Европейский департамент Международного валютного фонда (МВФ) выявил, что российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями. Отмечается, что объемы российского экспорта нефти остались стабильными, несмотря на введенные ограничения на российскую нефтяную отрасль.

Также подчеркивается, что санкции привели к необходимости перестройки экономики РФ — в частности, импортные товары были замещены отечественными. В МВФ отметили рост частного потребления в стране, связанный с высокими темпами роста кредитования и рекордно низкой безработицей.

Ранее сообщалось, что США стали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.