Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВФ рассказали, будут ли дальше помогать Украине

МВФ не собирается реструктуризировать госдолг Украины

close
100%
РИА «Новости»/Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) не планирует реструктуризировать госдолг Украины перед теми, кто ей помогает, страна также сохранит «устойчивый» уровень внешнего долга при продолжении финансовой помощи. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер, сообщает РИА Новости.

«Долг Украины останется устойчивым в обозримом будущем и требует бюджетной корректировки, продолжения финансирования»,

До этого Европейский департамент Международного валютного фонда (МВФ) выявил, что российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями. Отмечается, что объемы российского экспорта нефти остались стабильными, несмотря на введенные ограничения на российскую нефтяную отрасль.

Также подчеркивается, что санкции привели к необходимости перестройки экономики РФ — в частности, импортные товары были замещены отечественными. В МВФ отметили рост частного потребления в стране, связанный с высокими темпами роста кредитования и рекордно низкой безработицей.

Ранее сообщалось, что США стали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами