Рогов нашел параллели истории с покушением на Зеленского с западным кино

Информация о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского похожа на кино. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов .

«Вся эта история с подготовкой покушения напоминает кино, снятое по западному сценарию, и является тревожным звоночком для Зеленского, — сказал он.

Рогов добавил, что западные спецслужбы могут хотеть избавиться от «политических марионеток, которыми наигрались». Также он заявил, что обвинение в покушении России является «классической западной технологией».

По мнению чиновника, на Западе любят снимать фильмы, а потом подгонять под них реальность. Он вспомнил сериал «Мадам Госсекретарь», который вышел в эфир в 2014 году. Рогов уверен, что этот сериал предсказал военный конфликт на Украине.

19 апреля СБУ сообщила о задержании в Польше подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. По версии украинских спецслужб, он якобы был «российским агентом» и должен был собирать информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, который используется для отправки гуманитарной и военной помощи. Суд в Варшаве арестовал мужчину, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о подготовке покушения на Зеленского в Польше.