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Премьер Финляндии и глава ЕК не стали общаться с русскоязычными жителями страны

Премьер Орпо и глава ЕК не захотели общаться с русскоязычными жителями Финляндии

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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Некоммерческая общественная организация «Александровское общество», ставящая своей целью поддержку, защиту прав и свобод финляндских русских, сообщила, что финский премьер-министр Петтери Орпо и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказались общаться с русскоязычными жителями Финляндии в рамках визита в приграничные с РФ районы страны. Об этом сообщается в Telegram-канале общества.

«Мы, разумеется, хотели пообщаться с политиками на эту важнейшую для нас тему (закрытие границы с РФ. – прим. ред.), проинформировать европейских чиновников и журналистов о существовании людей, чью жизнь так усложнила нынешняя ситуация… увы, для общения с народом времени у них не нашлось», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщило общество, офис финского премьера отказал в аудиенции, сославшись на плотный график.

Подчеркивается, что политики, таким образом «плюют на интересы большого количества граждан и жителей Финляндии».

До этого сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) совместно с главой финского кабмина Петтери Орпо на вертолете облетела регион около границы между РФ и Финляндией. Политики побывали в финском городе у границы с Россией Лаппеэнранта.

Ранее в Финляндии анонсировали митинг против закрытия границы с Россией.

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