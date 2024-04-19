Стала известна дата встречи Путина и Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приедет в Россию с рабочим визитом и 22 апреля проведет в Москве переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на встрече планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития отношений между странами, а также их стратегическое партнерство и союзничество. Кроме этого, стороны обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.

В Кремле добавили, что Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

9 февраля Ильхам Алиев одержал победу на выборах президента страны, набрав 92,12% голосов.

Ранее в ОБСЕ обеспокоились честностью выборов в Азербайджане.