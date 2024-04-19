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Сенатор: США не готовы к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Сенатор Климов заявил о неготовности США к урегулированию на Ближнем Востоке

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Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал известие о том, что США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав Организации объединенных наций (ООН). По его словам, такое решение Вашингтона демонстрирует неготовность Соединенных Штатов к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

«Если бы Совбез ООН принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в организации, ситуация на Ближнем Востоке начала бы развиваться в правовом русле. А именно — пришлось бы признать число жертв, назначить виновных. <...> США в этом не заинтересованы», — отметил Климов.

Он обратил внимание, что США по итогам заседания Совета безопасности (СБ) ООН оказались в абсолютном меньшинстве. Если бы голосование о принятии Палестины в состав международной организации проходило несколько лет назад, результаты были бы иными, заключил сенатор.

19 апреля стало известно, что США использовали в СБ ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена.

За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария воздержались, против документа выступили Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что палестинский президент Махмуд Аббас отклонил просьбу Вашингтона не ставить перед СБ ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.

Ранее Россия обвинила США в трагедии в секторе Газа.

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