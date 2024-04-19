Путин обсудил с членами Совбеза две темы

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности запасы государственных резервов и совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркотической угрозой. Об этом сообщает ТАСС.

После того, как глава государства озвучил темы совещания, он передал слово для доклада по первой теме заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву.

В начале апреля Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел поручил МВД совместно с ФСБ и другими спецслужбами, а также ФТС уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками.

До этого Путин поручил МВД, Верховному суду, Генпрокуратуре и другим ведомствам до 1 июля представить идеи по улучшению законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков, направленные на повышение эффективности государственной антинаркотической политики.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.