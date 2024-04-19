Путин встретится с Совбезом на совещании

Президент России Владимир Путин в пятницу 19 апреля проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в середине дня (Путин) проведет оперативное совещание с Советом безопасности», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что затем у президента до вечера будут отдельные закрытые рабочие встречи.

Совет Безопасности Российской Федерации — это конституционный совещательный орган, который готовит решения президента по вопросам обеспечения общественной, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ по организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного сотрудничества с иностранными государствами, а также по прочим вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ.

До этого Песков заявлял, что в Кремле изучают данные об атаке Израиля на Иран, но пока не планируют давать оценку случившемуся.

Ранее Песков ответил на вопрос, идет ли спецоперация по плану.