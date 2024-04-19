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США хотят отправить оружие Израилю на сумму более $1 млрд

WSJ: США могут отправить оружие Израилю на сумму более $1 млрд

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Amir Cohen/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставок оружия Израилю на общую сумму более $1 млрд, включая боеприпасы, военную технику и минометные снаряды. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена рассматривает возможность заключения новых сделок по оружию для Израиля на сумму более 1 миллиарда долларов, включая боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды», — говорится в сообщении издания.

Газета пишет, что предполагаемые поставки вооружения Израилю «будут одними из самых крупных» для страны с начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.

Рассматриваемая, по данным издания, сделка включает передачу 120-мм танковых боеприпасов на сумму $700 млн, тактических боевых машин на $500 млн и 120-мм минометных снарядов на сумму менее $100 млн.

До этого сообщалось, что Израиль координировал удар по иранскому городу Исфахан с Соединенными Штатами, Египтом, Иорданией и Саудовской Аравией.

СМИ США сообщали, в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

Ранее стало известно о негативных последствиях для Байдена из-за удара Израиля по Ирану.

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