В США обвинили Столтенберга в лицемерии из-за слов о российской угрозе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг лицемерит, когда говорит о реальной угрозе для НАТО и Европы со стороны России, убежден экс-разведчик США Скотт Риттер. В случае реальной опасности ни одна из стран-членов альянса не пожертвовала бы своим вооружением, заявил он в эфире RT.

«Будь Россия действительно угрозой для НАТО, ни для одной натовской страны и речи бы не было о том, чтобы поступиться своей критической инфраструктурой национальной безопасности <…>», — уверен Риттер.

Особенно странно выглядит жертвование систем ПВО на фоне их дефицита на сегодняшний день, добавил он.

Риттер также напомнил призыв Столтебнерга к странам-союзникам делать выбор в пользу вооружения для Киева, а не для своих государств. По его мнению, это доказывает, что военно-политический блок считает украинский конфликт решающим вопросом в том, чтобы причинить вред России.

Напомним, на днях в НАТО заявили, что Россия представляет собой «хроническую угрозу миру». При этом генсек Североатлантического альянса накануне подчеркнул, что на сегодня нет информации о якобы возможной угрозе со стороны России в отношении какой-либо страны в их составе. При этом он добавил, что задачей альянса является предотвращение нападения на входящие в него страны.

Ранее в НАТО признали преимущество России по производству боеприпасов.