Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении

Положительные изменения в здравоохранении затронули все российские регионы, в том числе новые территории. Об этом сообщается в приветствии президента России Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания расширенной коллегии Минздрава, передает РИА Новости.

«Практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы, реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры», — сказал он.

По словам главы государства, в России создаются новые лекарственные препараты, тест-системы и медицинское оборудование.

До этого профессор кафедры государственного и муниципального управления Московского областного филиала Президентской академии Иван Хамалинский заявил, что освоение космоса дает много полезного другим сферам, в том числе здравоохранению.

В марте сообщалось, что Счетная палата РФ выявила нарушений на 160,3 млрд руб. в сфере «Здравоохранение и спорт» в 2023 году. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам работы за прошлый год.

Ранее политолог назвал волонтеров-медиков главными помощниками системы здравоохранения.