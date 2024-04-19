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В Израиле одним словом прокомментировали ответную атаку на Иран

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир счел слабой ответную атаку на Иран

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Global Look Press

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал удар по иранской провинции Исфахан, назвав его «слабым». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Слабо», — написал Бен-Гвир, не добавив каких-либо комментариев.

Ранее он заявлял, что ответ Израиля в ответ на атаку со стороны Ирана, которая произошла в ночь на 14 апреля, не должен быть «слабым», и призвал продемонстрировать сдерживание на Ближнем Востоке.

Нападение на объект в Иране произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По данным источников телеканала Fox News, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «ограниченный» удар по территории Ирана в ответ на атаку со стороны Исламской Республики, которая произошла в ночь на 14 апреля.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».

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