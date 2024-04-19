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В США оценили, сколько РФ сможет поддерживать темпы наступления на Украине

WP: РФ сможет поддерживать темпы наступления на Украине в течение двух лет

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия смогла нарастить военное производство, постоянно пополняя запасы необходимых в рамках специальной военной операции (СВО) боеприпасов, ВС РФ смогут поддерживать прежние темпы наступления на Украине в течение как минимум двух лет. Об этом сообщает Washington Post.

«По мнению аналитиков, Россия нарастила военное производство, пополняя запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет выдержать натиск на Украину, по крайней мере, в течение следующих двух лет», — говорится в сообщении издания.

Газета признает, что ВС РФ смогли «оправиться» от военных потерь в рамках СВО, «перенастроив» свою экономику на военный лад и заставив предприятия военно-промышленного комплекса работать с перегрузкой для производства или ремонта оборудования.

До этого глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс счел, что Украина может потерпеть поражение к концу года.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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