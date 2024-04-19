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Орбан заявил, что Венгрия не вмешается в конфликт на Украине

Орбан заявил, что Венгрия не вмешается в украинский конфликт ни на чьей стороне

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен вмешиваться в украинский конфликт ни на чьей стороне. Об этом сообщил венгерский госсекретарь Золтан Ковач на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Премьер-министр подчеркнул..., что пока есть национальное правительство, Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на одной стороне», — подчеркнул он.

До этого Орбан сообщал, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как зависит от западной помощи. По его словам, без денег и оружия от ЕС и США «Украина как государство едва ли могла бы выжить».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна не будет снабжать оружием Украину, но готова финансировать поставки туда нелетального военного снаряжения.

Ранее Орбан призвал Украину к переговорам с Россией.

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