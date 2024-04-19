В США сравнили отсутствие помощи Украине с краем пропасти

Члены Демократической партии США подталкивают конгресс к выделению нового пакета помощи для Украины, сравнивая отсутствие помощи Киеву со стороны Вашингтона с краем пропасти. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных представителей партии.

«Все знают, что мы должны добиться финансирования Украины. Мы находимся на краю пропасти», — цитирует издание члена Демпартии США.

Как пишет Politico, ради одобрения помощи Украине демократы в конгрессе устанавливают связи со спикером Майком Джонсоном, представляющим Республиканскую партию и выступающим за продолжение поддержки Киева.

До этого бывший вице-президент США Майк Пенс призвал выделить помощь Украине, поскольку, по его словам, в случае победы в конфликте Владимир Путин «нацелится на страну НАТО». Как заявил Пенс, после личного общения с президентом России у него нет сомнений, что в случае победы в конфликте с Украиной Москва якобы может пересечь «границу страны НАТО», где американским военным пришлось бы сражаться.

Ранее Трамп задался вопросом по поводу выделения помощи Украине от США.