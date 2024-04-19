Стало известно о планах Ирана ответить на атаку Израиля по своей территории

Иран не планирует незамедлительной ответной реакции на атаку Израиля по своей территории. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Информация о том, что инцидент произошел извне, не подтверждена. Мы не получали никаких сообщений о нападении извне, и обсуждение больше склоняется к проникновению, чем к атаке», — приводит агентство слова неназванного иранского чиновника.

Утром 19 апреля телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана. Причиной послужила атака Исламской Республики на еврейское государство, которая произошла в ночь на 14 апреля.

По информации журналистов, в результате удара в городе Кехджаваристан в иранской провинции Исфахан произошли взрывы. Новостное агентство IRNA, в свою очередь, заявило о срабатывании систем противовоздушной обороны в нескольких частях страны.

Ранее в провинции Ирана не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО.