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В провинции Ирана не зафиксировали повреждений после срабатывания ПВО

В иранском Исфахане не зафиксировали повреждений на земле после работы ПВО

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Минобороны России

Звук взрыва, который был слышен утром 19 апреля в иранском городе Исфахан, был связан с работой системы противовоздушной обороны (ПВО), ущерба объектам на земле не было нанесено. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Ирана Сияваша Михандуста.

По его словам, ПВО сработала по «подозрительным объектам».

СМИ США сообщали, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под провинцией.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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