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Медведев высказался о подготовке покушения на Зеленского в Польше

Медведев: не исключен сценарий, что на Западе решили ликвидировать Зеленского

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ прокомментировал сообщения о задержании поляка, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского, по его словам, не исключен сценарий, что на Западе уже приняли решение ликвидировать украинского лидера. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», — подчеркнул Медведев.

До этого в Службе безопасности Украины (СБУ) утверждали, что на территории Польши был задержан подозреваемый в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. В публикации утверждается, что представители СБУ и офиса генпрокурора Украины совместно с правоохранителями Польши выявили и задержали польского гражданина, который якобы сотрудничал с военной разведкой российской стороны.

Ранее Шарий обвинил Зеленского в организации покушения.

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