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Шарий обвинил Зеленского в организации покушения

Блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него

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Анатолий Шарий/YouTube

Украинский блогер Анатолий Шарий, который ранее сообщил о том, что его автомобиль расстреляли в испанской Барселоне, заявил, что за покушением стоит Владимир Зеленский. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Шарий заявил, что, «судя по вони в отечественных «СМИ», и тому, как нападавшему дали скрыться, якобы забыв перекрыть дороги и опросить свидетелей, «другие варианты, кроме Зеленского, отпадают».

До этого Шарий заявил, что предупреждал правоохранителей города о готовящемся покушении на него.

По словам блогера, меньше недели назад он предоставил полиции Испании информацию о готовящемся покушении. Среди переданных сведений была аудиозапись о заказе на €100 тыс., а также персональные данные двух людей, которые могли иметь отношение к покушению.

«Что было сделано в этом плане, я не знаю, но прошло менее недели, и нас попытались расстрелять из автомата просто на улице», — заключил Шарий.

Анатолий Шарий — основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. Блогер неоднократно критически высказывался о деятельности украинских и российских властей в ходе СВО.

Ранее украинского блогера Шария заподозрили в заказе поджога дома в Подмосковье.

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