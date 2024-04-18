Конгрессвумен предложила сторонникам помощи Киеву в США воевать на Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила поправку в законопроект о предоставлении помощи Украине со стороны США, в соответствии с которой законодателям, проголосовавшим за его принятие, нужно будет вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не пойти и не принять участие в боевых действиях (на Украине. – прим. ред.) Продемонстрируйте свою поддержку Украине», — написала она.

До этого Грин заявляла, что жители США требуют скорейшего урегулирования украинского конфликта мирным путем. Грин также призвала Запад прекратить выделение финансовой и военной помощи Киеву, напомнив властям США о необходимости сосредоточиться на южной границе страны и проблеме нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

Ранее американский министр заявил о нежелательном сценарии развития конфликта для Киева.