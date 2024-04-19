Алжир пообещал вернуться к вопросу принятия Палестины в состав ООН

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама заявил, что его страна вернется в Совет Безопасности ООН с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов всемирной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам постпреда, подавляющая поддержка принятия в ООН Палестины посылает четкий сигнал — это государство заслуживает своего места среди членов всемирной организации.

«Тем, кто не был в состоянии поддержать заявку Палестины сегодня, (скажу. – «Газета.Ru»): мы надеемся, что мы поступим так в следующий раз, когда СБ ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины вновь. Да, мы вернемся — сильнее и громче. И нас поддержит подавляющее большинство Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал постпред.

До этого США использовали в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена.

В начале апреля в Совбез поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в СБ ООН.

В настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.