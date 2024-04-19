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Постпред Палестины высказался после вето США на резолюцию в СБ ООН

Постпред Мансур: Палестина не отступит, несмотря на блокировку резолюции

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Manuel Elias/Global Look Press

Палестина не отступит, несмотря на блокировку в Совбезе (СБ) ООН резолюции о принятии страны в полноправные члены всемирной организации. Об этом заявил на заседании СБ постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, сообщает РИА Новости.

«Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – заявил постпред.

19 апреля Соединенные Штаты использовали право вето и заблокировали в СБ ООН проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав организации в качестве полноправного участника.

На это президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что подобные действия Вашингтона аморальны и поощряют агрессию Израиля в секторе Газа.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что, наложив вето на резолюцию по Палестине, Соединенные Штаты вновь показали свое истинное отношение к гражданам этой страны.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в Евросоюзе признать Палестину.

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