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Полянский раскритиковал вето США на вступление Палестины в ООН

Полянский назвал жалкими аргументы США против вступления Палестины в ООН

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Global Look Press

Аргументы постоянного представителя Соединенных Штатов, которые наложили вето против вступления Палестины в ООН, являются жалкими. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето. Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко. А мы уверенно, с чистой совестью и всем сердцем голосовали за», — пишет Полянский.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США вновь показали свое истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совете Безопасности ООН против принятия их страны в состав всемирной организации в качестве полноправного члена.

19 апреля США использовали в Совбезе ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.

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