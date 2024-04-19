Арабские делегации покинули зал СБ ООН во время выступления постпреда Израиля

Арабские делегации покинули зал Совета Безопасности (СБ) ООН, когда начал выступать постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест в зале и ушли из этого помещения, не пожелав слушать израильского постпреда.

До этого США использовали в Совбезе ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена.

В начале апреля в Совбез поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в СБ ООН.

В настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.