Аббас назвал аморальным и несправедливым вето США в СБ ООН

Вето, которым Соединенные Штаты заблокировали в Совбезе ООН решение о признании Палестины полноправным участником организации, аморально и поощряет израильскую агрессию в секторе Газа. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас, чьи слова приводит новостной портал Al-Youm as-Sabia.

«Вето США в СБ ООН несправедливо, аморально и противоречит мнению международного сообщества», – сказал политик, отметив, что Вашингтон поддерживает геноцид против палестинского народа в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Аббас также подчеркнул, что международное сообщество одобряет получение Палестиной полноправного членства в ООН, напомнив, что большинство членов организации признали палестинское государство с 2012 года, когда Генассамблея ООН приняла решение о повышении ее статуса до уровня государства-наблюдателя.

Накануне палестинский лидер отклонил просьбу США не ставить перед Совбезом ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.