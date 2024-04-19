Небензя прокомментировал вето США на предложение принять Палестину в состав ООН

США вновь показали свое истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совете Безопасности ООН против принятия их страны в состав всемирной организации в качестве полноправного члена. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Он сказал, что Соединенные Штаты продемонстрировали это, применив в пятый раз с начала обострения конфликта в секторе Газа право вето. По словам постпреда, для Вашингтона палестинцы не заслуживают иметь свое собственное государство, а лишь являются препятствием на пути реализации интересов Израиля.

«По сути, речь шла о простом вопросе: достойны ли палестинцы быть частью мировой семьи, принимать полноценное участие во всех решениях международной жизни», — отметил дипломат.

19 апреля США использовали в Совбезе ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена.

В начале апреля в Совбез поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в СБ ООН.

В настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.