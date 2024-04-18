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В Европе введут пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и РБ

Лидеры стран ЕС утвердят пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и РБ

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Matt Dunham/AP

Лидеры европейских стран приняли решение поручить утвердить заградительные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейский совет призывает Совет ЕС и Еврокомиссию продолжить работу по введению дополнительных пошлин на импорт в Евросоюз определенных видов сельхозпродукции из России и Белоруссии, принимая во внимание воздействие на единый внутренний рынок, и при гарантии, что транзит такой продукции в развивающиеся страны не будет затронут», — следует из сообщения.

До этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал о призывах западных «авторитетов» ввести санкции против России, которые могли привести к печальным последствиям для Грузии. Комментируя жесткую критику США и ЕС законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», одобренного парламентом в первом чтении, он отметил, что определяющим для Грузии является интерес народа, а не мнение «авторитетов».

Также сообщалось, что Евросоюз в марте закупил у других стран 14 млрд куб. м трубопроводного газа, что является максимальным объемом с декабря 2022 года. Такого показателя удалось достичь за счет увеличения поставок топлива из России.

Ранее стало известно, сколько немцы теряют в год из-за дорогой энергии.

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