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Иран захотел укрепить военное сотрудничество с Россией

Посол Ирана в РФ заявил, что страны намерены укреплять военное сотрудничество

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Shutterstock/FOTODOM

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что страна хочет укрепить военное сотрудничество с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Наряду с другими направлениями мы также развиваем военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией. Наше сотрудничество в этом плане с Российской Федерацией не направлено против третьей стороны, мы только действуем в русле обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — сказал Джалали.

До этого сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался отвечать на вопрос о том, уведомлял ли Иран российскую сторону о готовящейся атаки на Израиль.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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