Макрон: страны ЕС поддержали санкции против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны единогласно поддержали усиление антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — сказал Макрон.

До этого президент Сербии Александар Вучич опроверг предположения, что в ходе его визита в Париж французский коллега Эммануэль Макрон каким-либо образом принуждал его ввести санкции в отношении Российской Федерации.

Также Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС). Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, который находится с визитом в Париже.

В конце марта Вучич заявлял, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Тогда же комитет ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии одобрил вступление Косово в Совет Европы.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.