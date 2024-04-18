Небензя рассказал об отношении США к СБ ООН

Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что США не скрывают, что относятся к СБ ООН как к помехе, которая не должна им мешать. Об этом сообщает ТАСС.

«Американские коллеги не скрывали, что воспринимают Совет Безопасности как помеху, которая не должна путаться под ногами у их «эффективной» дипломатии на земле, а на самом деле, чтобы дать своему главному ближневосточному союзнику полную свободу рук для зачистки анклава», — сказал Небензя.

До этого первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский обвинил заместителя представителя США в организации Роберта Вуда в распространении дезинформации. Полянский высказался по поводу заявления американского коллеги о том, что Россия и Китай заблокировали проект резолюции США, не содержащий требования о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Дипломат назвал утверждения о том, что из-за этого Совет Безопасности ООН не смог призвать к защите гуманитарных работников, откровенной ложью и манипуляцией.

Полянский напомнил, что подобные призывы уже содержатся в других резолюциях.

Ранее Россия в ООН уличила Запад в цинизме из-за ситуации с Ираном.