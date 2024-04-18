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Путин уверен, что крымчане поддержат Аксенова на выборах главы республики

Путин поддержал Аксенова в переизбрании на новый срок в качестве главы Крыма

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым выразил уверенность, что жители региона поддержат его переизбрание на предстоящих выборах главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече Аксенов, комментируя вопросы по поводу продолжения своей карьеры, заявил, что готов выполнять любые задачи, которые перед ним поставит Путин.

«Прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы», — сказал он.

«Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. И я желаю вам удачи», — ответил президент.

Кроме этого, Путин отметил, что Крым развивается успешно, уверенно.

В ходе встречи Аксенов также рассказал президенту о работе по предотвращению диверсионных деяний в регионе.

До этого глава Крыма подписал указ, которым запретил иностранцам работать в ряде отраслей на территории республики.

Ранее Путин назвал важную задачу для всех регионов России.

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