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Стало известно, когда Путин может провести Совет по межнациональным отношениям

Депутат Семигин: Путин может провести Совет по межнациональным отношениям 24 апреля

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Член Совета по межнациональным отношениям, глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин на пресс-конференции в Уфе заявил, что российский президент Владимир Путин может в следующую среду, 24 апреля, провести заседание с советом. Его слова передает ТАСС.

«Президент, наверное, в среду будет проводить Совет по межнациональным отношениям, членом президиума которого я являюсь», — сказал он.

Семигин добавил, что планируется обсуждать укрепление национальных отношений.

В прошлый раз заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям проходило в мае прошлого года.

До этого издание «Ведомости», ссылаясь на пять источников, близких как к администрации президента, так и к правительству, что власти рассматривают возможность создания нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику.

Ранее в Госдуме заявили, что естественным вывод российских миротворцев из Карабаха.

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