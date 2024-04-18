Глава Мурманской области попросил Путина о поддержке на выборах

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента России Владимира Путина о поддержке на выборах главы региона в сентябре, российский лидер не отказал. Стенограмму встречи главы области с президентом опубликовали на сайте Кремля.

«Я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужному нам всем результату, а главное — будет служить делу улучшения условий жизни на Севере, в Мурманской области. Хочу пожелать вам успехов», — сказал Путин.

Президент уточнил, что проблем и нерешенных вопросов у регионе достаточно, однако он убедился, что Чибис достаточно погружен в них, чтобы добиться необходимого результата.

Выборы губернатора состоятся в Мурманской области 8 сентября 2024 года в единый день голосования.

4 апреля на Чибиса напали в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. 12 апреля чиновника выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что отчет Чибиса перед депутатами перенесли на месяц из-за покушения.