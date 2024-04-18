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В США раскрыли, в каком случае Россия может взять Киев

Политик США Флорнуа: РФ может взять Киев, если США не придут на помощь Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-замминистра обороны Соединенных Штатов Мишель Флорнуа заявила, что ВС РФ могут взять Киев, если США не помогут Украине в конфликте и не выделят стране финансовую и военную помощь. Ее слова приводит американская газета Hill.

«Украина удерживает оборону, несмотря на невероятные трудности, но если они не получат помощь в ближайшее время, Россия, скорее всего, захватит дополнительную территорию и может даже дойти до того, что она снова станет реальной угрозой для столицы», — подчеркнула Флорнуа.

По ее мнению, на данный момент ситуация с западной помощью складывается для Украины таким образом, что «сейчас есть опасения, что помощь не прибудет очень быстро».

До этого сообщалось, что в США и Европейском союзе растут опасения, что армия России добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие недели и прорвет линии фронта Украины.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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