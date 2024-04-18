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Президент Литвы захотел добиться оборонной автономии ЕС от США

Президент Литвы Науседа: ЕС нужно добиться оборонной автономии от США

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости для ЕС стать сильным и равноправным партнером для Соединенных Штатов, добившись оборонной автономии. Своим мнением он поделился в беседе с журналистами в Брюсселе в кулуарах встречи глав стран Евросоюза, передает ТАСС.

«Финансирование обороны является частью автономной оборонной стратегии Европы… Сегодня мы воспринимаем это как необходимость того, чтобы Европа была сильным, равноправным партнером США», — подчеркнул он.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонные бюджеты стран ЕС выросли на 20% за два года после начала СВО. Кроме того, она призвала объединить военную промышленность стран Евросоюза под юрисдикцией ЕК в целях повышения ее эффективности.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны обеспечивать собственную безопасность самостоятельно, создавая при этом сильную опору внутри НАТО.

Ранее Боррель заявил, что внешняя политика Евросоюза настроила весь мир против Запада.

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