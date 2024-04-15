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Боррель заявил, что внешняя политика Евросоюза настроила весь мир против Запада

Боррель: разная реакция на конфликты в Газе и на Украине дорого обошлась ЕС

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Johanna Geron/Reuters

Разная реакция Европейского союза на конфликты на Украине и в секторе Газа «дорого обошлась» Евросоюзу в отношениях с арабскими странами, Африкой, Латинской Америкой и Азией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, слова которого опубликованы на сайте европейской внешнеполитической службы.

«Отсутствие единства обошлось нам очень дорого. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой», — сказал он.

Боррель отметил, что «российская пропаганда» оказалась успешной в связи с недовольством «остального мира» действиями Брюсселя. Он подчеркнул, что в «незападном» мире возмущены миграционной политикой, неравномерным распределением вакцин от COVID-19 и общей несправедливостью.

По словам главы евродипломатии, в случае с Украиной ЕС действовал «решительно, так как было единство, но в ситуации с сектором Газа, где погибли десятки тысяч человек, страны Евросоюза не смогли остановить боевые действия и содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем.

До этого Боррель заявил, что собирается созвать встречу министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, где попросит ускорить оказание помощи Киеву.

Ранее миллиардер из США резко высказался о требовании дать Киеву оружие.

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