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Шмыгаль рассказал, зачем Украине нужны российские активы

Премьер Украины Шмыгаль: активы РФ нужны Киеву для восстановления энергосистемы

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву нужны конфискованные российские активы для того, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру страны. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Мы настаиваем на использовании замороженных российских активов для усиления и восстановления Украины», — подчеркнул он, отметив, что денежные средства пойдут на «неотложные» нужды Украины, такие как восстановление энергетической инфраструктуры.

По его словам, Украина стремится концентрироваться на конкретных шагах и приоритетных для инвестиций секторах, «чтобы построить устойчивую военную экономику».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается церемониться в случае, если Запад конфискует российские активы, при этом конкретные действия Москвы в ответ на такой шаг западных стран заранее раскрыты не будут, РФ намерена руководствоваться принципом взаимности.

Ранее страны G7 высказалась о судьбе замороженных российских активов.

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