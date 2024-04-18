Страны G7 высказались о судьбе замороженных российских активов

Страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав Центробанков G7 по окончании встречи в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Страны «семерки» вновь заявили, что хранящиеся в их юрисдикциях российские активы заморожены, а работа «над всеми возможными путями [их] использования для поддержки Украины» будет продолжена.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «Большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского Центрального банка на своей территории.

15 апреля сообщалось, что Британия вряд ли пойдет на конфискацию российских активов. Такому решению препятствуют два ключевых фактора — отсутствие на это законных оснований и понимание, что замороженные активы РФ могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах.

Ранее Нидерланды призвали Евросоюз ускорить процесс передачи финактивов РФ Украине.